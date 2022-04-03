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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 644 танки і 1 830 броньованих машин

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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18 тисяч осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 18000 осіб,

танків  ‒ 644 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1830 од,

артилерійських систем  – 325 од,

РСЗВ  - 105 од,

засоби ППО  - 54 од,

літаків  – 143 од,

гелікоптерів  – 134 од,

автомобільної техніки  - 1249 од,

кораблі /катери  - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 89.

Спеціальна техніка  - 24.

Пускові установки ОТРК/ТРК  - 4.

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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 644 танки і 1 830 броньованих машин 01

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.

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Топ коментарі

  • Onufri Zagloba
    "... я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера - под руководством Мосли ли кого-то в этом роде. И где мы окажемся в итоге? [...] Я убежден, что каждый из вас поднимется и сорвет меня с моего места, если я хоть на мгновение задумаю вести переговоры или сдаться. Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью». Winston Churchill, May 28, 1940
  • Vsevolod Marchenko
    Аваков на своїй сторінці в ФБ називає зовсім інші втрати орків. Каже, що його джерела з москальського МВС надійні. Він їм довіряє. А наш Генштаб, він каже, з обережності занижає втрати кацапні.

    Инсайд
    -выдержка из еженедельной внутренней сводки в рф на утро 2 апреля:
    "Безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава
    ВС РФ- 17 549 человек.
    ЧВК - 5 366 человек.
    Суммарные потери живой силы личного состава ВС РФ и российских ЧВК (частных военных компаний) - 22 915 человек"

    Наш Генштаб считает гораздо осторожнее - на утро показывая потери агрессора - 17 800 чел. -Но, наши инсайдеры из РоZZии
    дают цифры из сводок рфии БОЛЕЕ ПЕЧАЛЬНЫЕ для орков.
    Видимо ЗСУ придерживаются принципа - Считать осторожно, а бить - точно!!
    Слава ЗСУ!
  • Onufri Zagloba
    «Если Германия не будет побеждена так, что не останется места ни для сомнений, ни для споров, если она не будет убеждена страшной логикой событий в том, что слава ее народа никогда не может быть достигнута насильственными средствами, если ее боеспособность после войны не будет ощутимо подорвана, возобновление конфликта, после непростого и злонамеренного перемирия, кажется неизбежным». Winston Churchill, January 1917
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