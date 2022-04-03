Загальні втрати РФ від початку війни - близько 18 тис. осіб, 143 літаки, 134 гелікоптери, 644 танки і 1 830 броньованих машин
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Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 3 квітня втрати особового складу противника становлять близько 18 тисяч осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.04 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 18000 осіб,
танків ‒ 644 од,
бойових броньованих машин ‒ 1830 од,
артилерійських систем – 325 од,
РСЗВ - 105 од,
засоби ППО - 54 од,
літаків – 143 од,
гелікоптерів – 134 од,
автомобільної техніки - 1249 од,
кораблі /катери - 7 од,
цистерн з ПММ - 76,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 89.
Спеціальна техніка - 24.
Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначають у Генштабі.