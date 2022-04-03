Окупанти обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині
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Територію одного із сіл Апостольської громади (Криворізький район) ворожі солдати обстріляли із системи залпового вогню касетними боєприпасами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова Апостолового Андрій Оса.
"Вночі територію одного із сіл громади ворог обстріляв із системи залпового вогню касетними боєприпасами. Влучань у житлові будинки, на щастя, немає. Постраждалих немає", - написав він.
Як зазначається, на місцях падіння снарядів працюють поліція та ДСНС.