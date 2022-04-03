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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині

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Окупанти обстріляли касетними боєприпасами село на Дніпропетровщині
Територію одного із сіл Апостольської громади (Криворізький район) ворожі солдати обстріляли із системи залпового вогню касетними боєприпасами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці написав голова Апостолового Андрій Оса.

"Вночі територію одного із сіл громади ворог обстріляв із системи залпового вогню касетними боєприпасами. Влучань у житлові будинки, на щастя, немає. Постраждалих немає", - написав він.

Як зазначається, на місцях падіння снарядів працюють поліція та ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські війська обстріляли населені пункти Дніпропетровщини забороненими касетними боєприпасами

Топ коментарі

  • Генадий Горелик
    за все придет ответка. дрожите москальня. дома тоже не отсидитесь.
  • Patrick's
    Сребреніца за масові вбивства мирного населення стала символом геноциду сербів проти боснійців.А Буча? А Буча-це Володимир Володимирович просто не знає.Але якщо зустрітися і заглянути йому в очі...
  • Robert Bodnar
    Хочу звернути вашу увагу на подібрих пропагандонів:
    https://www.youtube.com/c/MaximChronicler
    допоможіть блоканути

    Під виглядом незаангажованої документалістики, створюють "художньо прифарбовані" кіношка про жахіття, не показуючи хто їх чинить, але непомітно натякаючи на "укропів" (цитата із оного з відео)
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