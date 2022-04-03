Ірпінь закрито на виїзд для захисту від мародерів, - мер Маркушин

Місцева влада Ірпеня ухвалила рішення закрити місто для захисту від мародерів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - уточнив він.

"До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.

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