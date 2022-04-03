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Ірпінь закрито на виїзд для захисту від мародерів, - мер Маркушин

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Ірпінь закрито на виїзд для захисту від мародерів, - мер Маркушин
Місцева влада Ірпеня ухвалила рішення закрити місто для захисту від мародерів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Ірпеня Олександр Маркушин, інформує Цензор.НЕТ.

"Ухвалено рішення закрити місто на виїзд і перевіряти абсолютно всі машини, які виїжджають з Ірпеня. Також на вулицях цілодобово працює поліція - це і патрулі, і вибухотехніки", - уточнив він.

"До речі, уже маємо адрес у Стоянці, де, за попередньою інформацією, організували склад награбоваваного. Впевнений, скоро ці речі повернуться до своїх законних власників.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
  • Patrick's
    Медвечук, шуфричи, мураевьі, должньі бьіть разорваньі на мелкие куски и спущеньі в унитаз.
  • Destr Smith
    Не стесняемся расстреливать мародёров и прочую мразь! Сейчас нам кормить это чудо, вместо ребят которые в окопах голодают, а потом оно выйдет и продолжит своё грязное дело!
    Чистая нация - залог успеха!!!
    Помним что где-то в глубине души, воровство произошло от рашки.
    А тем кто решил что мародерство это вынужденная мера - станьте на улице и попросите помощи! вам и еду принесут и одежду и может даже жильё, если сочтут вменяемым.
    Не будьте рашистами, оставайтесь Людьми!
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