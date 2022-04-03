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Окупанти відпустили викраденого мера Берислава

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Окупанти відпустили викраденого мера Берислава
Російські загарбники відпустили викраденого міського голову Берислава Херсонської області Олександра Шаповалова.

Про це повідомляється на сайті Бериславської міської ради, передає Цензор.НЕТ.

"Міський голова звільнений. Вчора (2 квітня. – Ред.) близько 11 години міського голову Берислава Олександра Шаповалова відпустили з полону. Це були 16 довгих та тяжких днів для всіх", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що нині мер міста перебуває вдома і намагається повернутися до нормального життя.

Його здоров’ю нічого не загрожує.

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