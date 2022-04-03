У звільнених від ворога містах і селах на Київщині проводять зачистку та розмінування

У звільнених від російських загарбників населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. Також завозиться гуманітарна допомога.

Про це в Телеграмі повідомив голова київської ОВА Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ.

"На півночі ворог завершив виведення підрозділів з територій України до Російської Федерації та Республіки Білорусь. Триває виведення до Росії (через Сумську область) підрозділів зі складу 2-ї загальновійськової армії Центрального воєнного округу, що діяли в напрямку міста Бровари", – повідомив він.

В Обухівському, Бориспільському, Білоцерківському, Фастівському районах ситуація контрольована. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

У Бучанському районі у громадах, які перебували під окупацією, проводяться роботи з розмінування, відновленню газо-, електропостачання, зв'язку. Завозиться гуманітарна допомога.

Броварський район – територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема, це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

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У Вишгородському районі ситуація залишається напружена, але контрольована. Триває робота з укріплення обороноздатності району.

В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки.

Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах.

Як повідомлялося, на Київщині запровадили комендантську годину з 21:00 2-го по 6:00 3 квітня.

Для населених пунктів Броварського, Вишгородського та Бучанського районів обмеження діятимуть жорсткіше: там комендантську годину посилено. На території цих міст та сіл обмеження діятимуть з 21:00 2 квітня до 06:00 5 квітня.

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