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Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"

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Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"
США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст CNN.

"Очікується, що США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США. Повідомляється, що це будуть танки Т-72 радянських часів, досвід експлуатації яких мають українські військові. Вони будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США допоможуть передати Україні радянські танки, - NYT

Топ коментарі

  • Alison Reese
    Досить нити вже! Танки не дають - ниють, танки дають - ниють що не таки танки і пальне ще треба, потім скажете що пальне є - то дайте ще танкистів
  • чупакабра
    Спасибо скажите, что хоть что то дают! Когда керманычи дороги строили и дули крутили союзникам на предупреждения и разведданные!
  • Simeon Kukushkin 189be33b
    Боріс Джонсон вже заявив, що Британія надає протикорабельні ракети для захисту Одеси з моря.
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