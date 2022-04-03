Танки від союзників по НАТО до України будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"
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США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст CNN.
"Очікується, що США допоможуть сприяти передачі танків від союзників по НАТО до України, за словами високопоставлених чиновників США. Повідомляється, що це будуть танки Т-72 радянських часів, досвід експлуатації яких мають українські військові. Вони будуть доставлені "протягом днів, а не тижнів"", - йдеться в повідомленні.