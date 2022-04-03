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Польща хоче, щоб війська США в Європі збільшилися до 150 тис. осіб, - голова правлячої партії Качинський

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Польща хоче, щоб війська США в Європі збільшилися до 150 тис. осіб, - голова правлячої партії Качинський
Польща вітала б збільшення військового контингенту США в країнах Європи зі 100 тис. до 150 тис. осіб.

Про це заявив голова правлячої в Польщі партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Польща була б задоволена, якби американці збільшили свою присутність в Європі з нинішніх 100 тис. солдатів до 150 тис.в майбутньому через дедалі більшу агресивність Росії", - наводять його слова західні ЗМІ.

"З них 75 тис. солдатів слід розмістити на східному фланзі, тобто на кордоні з Росією; 50 тис.солдатів в країнах Балтії і в Польщі", - зазначив Качинський.

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До початку військового вторгнення РФ в Україну в Європі перебували приблизно 80 тис. військових США. Згодом НАТО оголосило про збільшення присутності в регіоні - про створення чотирьох нових багатонаціональних бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

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Топ коментарі

  • Alex_Dimitrov
    Да этого с головой хватит, 150 тыщ США, 250 тыщ Польша, 300 тыщ Украина, 150 тыщ прочие союзники по НАТО (Прибалтика, Британия, Венгрия, Болгария, Румыния) и 250 тыщ в резерве в тылу (всякие Франции и Германии). Больше миллиона бойцов. Как рухнет путинский режим, можно вводить войска и брать под контроль ЯО. Пока оно есть у Кремля - всегда найдется идиот который не даст миру спокойно жить.
  • Small Jerboa
    США порахують-порахують та скажуть:
    "Да ну, НАХ! Дешевше подарувати Україні пару авіаносців, що би вона остаточно знищила ту РФію НАХ!"
  • botoks
    а что сразу США ? можно немцев и французов, венгров, люксембургцев - они же тоже натовцы
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