Розвідка оприлюднила список десантників з Волгоградської області, які скоюють воєнні злочини проти народу України
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Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових злочинців із 56-ї десантно-штурмової бригади, які скоюють воєнні злочини проти мирних українців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
За наявними даними, цей перелік російських військовослужбовців перебуває на постійній дислокації у місті Феодосія (територія тимчасово окупованого Криму).
"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.