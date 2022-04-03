Розвідка оприлюднила список десантників з Волгоградської області, які скоюють воєнні злочини проти народу України

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані російських військових злочинців із 56-ї десантно-штурмової бригади, які скоюють воєнні злочини проти мирних українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

За наявними даними, цей перелік російських військовослужбовців перебуває на постійній дислокації у місті Феодосія (територія тимчасово окупованого Криму).

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 56-ї десантно-штурмової бригади в/ч 74507 м. Камишин, Волгоградської області (Феодосія, Крим), що скоюють воєнні злочини проти народу України", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Зі списком російських окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу, можна ознайомитися за посиланням.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розвідка оприлюднила імена і світлини російських ГРУвців та учасників груп ДРГ, що скоюють воєнні злочини в Україні