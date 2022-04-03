Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі
13 21950
Окупанти навмисно організували масові вбивства мирних мешканців у Бучі на Київщині.
Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - зауважив Кулеба.
За його словами, слід запровадити такі санкції проти РФ:
-Ембарго на нафту, газ, вугілля;
- Закриття всіх портів для російських суден і товарів;
-Відключення всіх російських банків від SWIFT.