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Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі

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Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі
Окупанти навмисно організували масові вбивства мирних мешканців у Бучі на Київщині.

Про це глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Бучанська різанина була навмисною. Росіяни прагнуть знищити якомога більше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 негайно", - зауважив Кулеба.

За його словами, слід запровадити такі санкції проти РФ:

-Ембарго на нафту, газ, вугілля;

- Закриття всіх портів для російських суден і товарів;

-Відключення всіх російських банків від SWIFT.

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Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Дмитрий Кулеба всё правильно надо миру открывать глаза. Весь мир должен знать кто такие русские фашисты по горло в крови.
  • Larissa Kora 56c14f78
    То може вже забути про принизливі переговори-договори ім.хламідіїподоляка.
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    А ведь с ускорением идёт ужесточение санкций и одновременно нам оружие и др помощь. 👍😁❗
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