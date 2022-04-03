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Вбитого окупантами фотожурналіста Макса Левіна нагородили орденом "За мужність"

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Вбитого окупантами фотожурналіста Макса Левіна нагородили орденом "За мужність"
Президент Володимир Зеленський нагородив посмертно фотожурналіста Максима Левіна, якого вбили загарбники на Київщині, орденом "За мужність".

Відповідний указ оприлюднено на сайті глави держави, повідомляє Цензор.НЕТ.

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені під час висвітлення російської агресії, постановляю: Нагородити орденом "За мужність" III ступеня Левіна Максима Євгеновича – фотокореспондента (посмертно)", - йдеться в документі.

Документаліст і фотограф Макс Левін зник в районі села Гута Межигірська на Київщині 13 березня. 2 квітня знайшли його тіло. За даними Офісу генерального прокурора, окупанти вбили беззбройного Левіна двома пострілами зі стрілецької зброї.

Топ коментарі

  • Саша Пончик
    Все улицы хоть как то связанные с касапским вонючим миром переименовать в честь украинских Героев.
  • Ksenia VB
    Які в нас люди гинуть...
    Неймовірні, талановиті, працьовиті, сильні, мужні....справжні Герої.
  • Ksenia VB
    Серед втрат також



    The Insider
    @the_ins_ru
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    1 год
    В Мариуполе при ракетном ударе погиб литовский документалист Мантас Кведаравичюс
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