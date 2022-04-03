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Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ

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Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ
Росія генерує фейки про те, що українські повітряні сили знищено, але це - пропаганда виключно для внутрішнього споживання РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Уже знищено понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів ворожих, і те, що російська пропаганда намагається вкласти у вуха своїх громадян, що Повітряні сили України знищені — вони існують. Це виключно для внутрішнього споживання. Вони прекрасно знають, що ми контролюємо повітряний простір, на деяких ділянках вони наростили засоби протиповітряної оборони. Таким чином, там важко виконувати завдання, але і на тих напрямках ми впевнено б’ємо (ворога). Приклад вчорашнього дня, сьогоднішнього дня. Сподіваюся ще до вечора будуть ще новини", - наголосив Гнат.

Також читайте: "Ворог не контролював і не контролює українське небо", - командувач Повітряних сил ЗСУ Олещук

Топ коментарі

  • НБ
    Скільки там міжнародний злочинець в розшуку Бєня Коломойський, якого кришує його ставленик ЗЕ, вкрав з Приватбанку? 5,7 мільярда доларів! Достатньо для розбудови української авіації. Вимагаємо санкцій проти цієї потвори і видачі його для суду в США!!!
  • olele
    🛩 Новина на десятки мільйонів доларів! ЗСУ збили черговий російський Су-34

    🔻 Українські військові збили черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині, повідомляє (https://www.facebook.com/watch/?v=699683257833274) командування Повітряних сил ЗСУ.

    🔻 Вартість такого літака оцінюється в приблизно $36 млн.
    https://t.me/spravdi/4353
  • vigo
    А если сбивается процентов 90, то это контроль или тоже «просто видят»
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