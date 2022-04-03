Українські військові контролюють увесь повітряний простір України, - речник Повітряних сил ЗСУ

Росія генерує фейки про те, що українські повітряні сили знищено, але це - пропаганда виключно для внутрішнього споживання РФ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі телемарафону єдиних новин сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат.

"Уже знищено понад 140 літаків та понад 130 гелікоптерів ворожих, і те, що російська пропаганда намагається вкласти у вуха своїх громадян, що Повітряні сили України знищені — вони існують. Це виключно для внутрішнього споживання. Вони прекрасно знають, що ми контролюємо повітряний простір, на деяких ділянках вони наростили засоби протиповітряної оборони. Таким чином, там важко виконувати завдання, але і на тих напрямках ми впевнено б’ємо (ворога). Приклад вчорашнього дня, сьогоднішнього дня. Сподіваюся ще до вечора будуть ще новини", - наголосив Гнат.

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