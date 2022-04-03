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ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель

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ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель
Євросоюз запровадить нові санкції через звірства росіян на Київщині. Та допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.

Про це повідомив у твіттері президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacreЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!" - написав він.

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Топ коментарі

  • Oleksandr V. Kukliuk
    Нафтове ембарго - ось що рашка б відчула. До них щось доходить тільки при пустих холодильниках. А все інше - все одно що занепокоєння.
  • Deodar Revolution
    Буча - это только вершина айсберга... В Мариуполе тысячи...
  • xander 9cf28439
    Никакие санкции не вернут убитых и замученных до смерти украинцев. Ответка для орков должна быть симметричной
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