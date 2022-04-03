ЄС допоможе покарати Росію за різанину в Бучі, - президент Євроради Мішель
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Євросоюз запровадить нові санкції через звірства росіян на Київщині. Та допоможе українцям зібрати докази для позовів у міжнародних судах.
Про це повідомив у твіттері президент Європейської Ради Шарль Мішель, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacreЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах. Подальші санкції та підтримка ЄС на підході. Слава Україні!" - написав він.