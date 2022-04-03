Мародерство - це реальність російської армії, - Стефанчук

Мародерство є реальністю армії Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у фейсбуці.

"Мародерство - це ганебна реальність російської армії. Реальність, яка назавжди викорінює в свідомості навіть найупоротіших прибічників "русскага міра" міфи про велич "другої армії світу", героїзацію "дєди воєвалі", романтизацію "офіцеров белогвардєйской арміі" та іншу маячню. Сьогодні російська армія - це армія жлобів. А їхні головні трофеї - це мікрохвильовки, фени, електрочайники, унітази та "каври на стєну", які вони віджали в розтрощених містечках і переправляють своїм самкам в "русскіє зажопінскі", - пише Стефанчук.

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Стефанчук нагадав "лайфхак", що саме для таких "мисливців за халявою" Верховна Рада ухвалила закон, який пропонує не розмінюватися на дрібниці.

"Здай танк - отримай $100.000, БМП - $50.000, РСЗВ - $25.000, військовий автомобіль - $10.000. Є пропозиції і для "састаятєльних гаспод". За бойовий літак чи корабель 1 або 2 рангу - $1.000.000, а за бойовий вертоліт чи корабель 3 і 4 рангу - $500.000. Для "оптових клієнтов" діє система лояльності. Здай "залізну труну", що може стати твоєю "паслєднєй абітєлью", - зазначив Стефанчук.