Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України.

"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян",- наголосив він.

Як зазначається, МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, перебуваючи у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив він.

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Глава МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями: "Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ".

"Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - підкреслив міністр.