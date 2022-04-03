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Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні

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Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду приїхати до Бучі для збору доказів: Росія гірша за ІДІЛ, рахунок вбитих вже пішов на сотні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місії Міжнародного кримінального суду та міжнародних організацій якнайшвидше приїхати до Бучі та інших міст і селищ Київщини для збору доказової бази вчинення росіянами воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Про це глава МЗС України заявив у неділю, 3 квітня, в ефірі британського радіо Times UK radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу зовнішньополітичного відомства України. 

"Закликаю Міжнародний кримінальний суд і міжнародні організації направити їхні місії в Бучу та інші звільнені міста та села Київщини, аби у взаємодії з українськими правоохоронцями якомога ретельніше зібрати всі докази воєнних злочинів росіян",- наголосив він.

Як зазначається, МЗС України вже направило відповідний запит до Міжнародного кримінального суду.

Кулеба підкреслив, що ці докази будуть використані в міжнародних та іноземних судах задля притягнення до відповідальності тих, хто вчинив ці звірства.

"Ми все ще збираємо та шукаємо тіла, але рахунок вже пішов на сотні. Мертві тіла лежать на вулицях. Вони вбивали мирних людей, перебуваючи у цих селах і містах, і також відходячи з них", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба вимагає нових руйнівних санкцій проти РФ через звірства окупантів у Бучі

Глава МЗС України розповів про масові злочини російської армії в Україні, включно з вбивствами, тортурами, мародерством, зґвалтуваннями: "Неможливо було уявити таке в ХХІ столітті, але це відбувається на наших очах. Росія гірша за ІДІЛ".

"Якщо раніше я казав, що докладу максимум зусиль для притягнення винних до відповідальності, то тепер я переконаний, що це справа мого життя, якою я буду займатися до останнього подиху, допоки вони всі не понесуть відповідальність", - підкреслив міністр.

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Топ коментарі

  • Mikola Mazurenko
    І не тільки по Бучі, але по всій Україні. Ця біда буде ширитися по всій планеті, якщо не зупинити
  • volley
    Поки вся країна оплакує вбитих та закатованих на Київщині, поки розстрілюють Маріуполь, а Харків криють градами та ракетами, на Телеканал ТЕТ Студія "Квартал 95" та Дизель Шоу демонструють концерт «Доброго вечора, Ми з України». Звісно що з Варшави.

    А тепер взагадайте, скільки там було реально українського? Крім мови ведучих майже НУЛЬ.

    В чому тут «ми з України»? Де тут Україна взагалі? І як ці особи представляють Україну в світі, якщо все це відбувається мовою з якою прийшов до нас окупант.

    Замість того, щоб змінюватись, ці «особи» далі продовжують свою лінію русифікації України.
    В ці часи і після цих часів це виглядає як знущання над всіма нами, над пам'яттю загиблих, над всіма хто бореться зараз за Україну, а не хоче тут малоросії. ЦЕ ЗНУЩАННЯ.
    Про дешевий «гумор» взагалі мовчу.

    Іншими словами - Квартал і канали Коломойського лишились там де вони і були. Для них видно нічого не змінилось. Знищення цілих міст і тисяч людей не аргумент, щоб нарешті дійшло?
  • Светлана Науменко
    Папа Ермака - ветеран ГРУ РФ, друг Козака, проживает в Москве. Ермак как работал на россию, так и продолжает это делать и сейчас во время войны.
    Он еще в 2019 говорил, что с РФ надо дружить, а это Запад нас хочет рассорить.
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