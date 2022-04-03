Росія готується до затяжної війни, - Центр протидії дезінформації

Російські пропагандисти звітують про успіхи "першого етапу спецоперації", планують "парад перемоги" на сході України 9 травня й хочуть загарбати всю територію нашої держави.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

В центрі перелічили тези російської пропаганди: "перший етап спецоперації продемонстрував результати", "денацифікація йде за планом", "Донбас може розраховувати на безпеку".

"Як повідомляє CNN з посиланням на дані розвідки США, зараз росія зміщує акцент, щоб продемонструвати перемогу 9 травня на Сході України. Але це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки путін націлений святкувати власну перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні", - йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, що Росія не облишить спроб загарбати всю територію нашої країни.

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"Зміщення поля бою не означає, що РФ припинить вдаватися до повітряних атак ракетами великої дальності і літаками по всій іншій частині України", - підсумували аналітики.