Під Бєлгородом біля кордону з Україною прогриміли два вибухи
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У районі російського Бєлгорода недалеко від кордону з Україною прогриміли два вибухи. Вони сталися через кілька днів після того, як російська влада звинуватила Збройні сили України в завдаванні удару по нафтобазі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами очевидців, вибухи були настільки потужними, що в будинках в самому Бєлгороді тремтіли вікна.
Як заявив глава яковлевського міського округу Олег Медведєв, інцидент стався в Томарівці.
"Було чути звук вибуху, на землю впали уламки. Як і належить, вулицю обгородили, викликали оперативні служби. Уламки оглянули - вони не становлять небезпеки, їх забрали. Огородження вже прибирають. Скоро рух буде повністю відновлено. Ані жертв, ані руйнувань немає", - зазначив він.