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Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України

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Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України
Група хакерів та активістів Anonymous злили у мережу персональні дані військовослужбовців країни-агресора.

Про це Anonymous повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ

"Оприлюднили персональні дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за воєнні злочини", - йдеться в заяві.

Ознайомитись з іменами тих, хто скоює воєнні злочини проти мирного населення України можна тут.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Анонімусам-черговий респект...
  • Muron
    Анонімусу потрібно зламати сайт пошти в Білорусі, через яку кацапи відправляли награбоване. Є прізвища та адреси ідіотів
  • MAKAROV ddf66d11
    В Мариуполе наши ********* руснявого биомусора на перекрестке! Каеф
    https://t.me/kyivoperativ/93849
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