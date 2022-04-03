Вони мають бути піддані трибуналу, - Anonymous оприлюднили персональні дані 120 тисяч військових РФ, які воюють проти України
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Група хакерів та активістів Anonymous злили у мережу персональні дані військовослужбовців країни-агресора.
Про це Anonymous повідомили у Twitter, інформує Цензор.НЕТ
"Оприлюднили персональні дані 120 тисяч російських солдатів, які воюють в Україні. Усі солдати, які беруть участь у вторгненні в Україну, мають бути піддані трибуналу за воєнні злочини", - йдеться в заяві.
Ознайомитись з іменами тих, хто скоює воєнні злочини проти мирного населення України можна тут.