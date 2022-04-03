Окупанти закатували і вбили марафонця-рекордсмена Сергія Проневича на Сумщині

Тіло рекордсмена було знайдено за тиждень після зникнення. Його виявили, коли звільнили Боромлю.

Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і всіх людей, мене приголомшила страшна звістка про хлопця з Сумщини, якого катували і вбили російські військові. Його тіло було знайдено вже після визволення Боромлі, через тиждень після зникнення", - написала вона у фейсбуці.

Це виявився рекордсмен України Сергій Проневич. До Національного Реєстру рекордів у 2019 році був внесений його рекорд - у повній військовій амуніції Сергій пробіг марафонську дистанцію за 4 години 36 хвилин.

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Вєтрова нагадала, що катування людей вважається злочином навіть під час війни. Прокуратура порушила кримінальну справу за цим фактом (ст. 438 ККУ). Максимальне покарання за цією статтею - довічне ув'язнення.