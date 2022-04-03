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Глава МЗС ФРН Бербок про звірства окупантів у Бучі: Ми посилимо санкції проти РФ та ще більше підтримуватимемо оборону України

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Глава МЗС ФРН Бербок про звірства окупантів у Бучі: Ми посилимо санкції проти РФ та ще більше підтримуватимемо оборону України
Німеччина обіцяє посилити санкції проти РФ та підтримати оборону України через звірства російських окупантів у Бучі.

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок написала в Twiitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає меж. Відповідальні за воєнні злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше будемо підтримувати оборону України", - написала Бербок.

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Топ коментарі

  • ptn hlo 428037f7
  • jklpqrs
    Давайте перед тем как проклинать немцев, вспомним Зеленского и его свору, которые банально "ложили" на армию на протяжении 2,5 лет и занимались тем, что обеспечивали себе и бене комфортную жизнь. По дороге вспомним генералов, которых сажали в тюрьмы. И т.д. Фрау здесь не виновата, виноват народ, который выбрал это все в 2019.
  • Женя-Женя
    да, фрау бербок. Посилюйте. Но помните, что самое главное - чтобы немцы экономически не пострадали и не были втянуты в эту войну. Повторите это для услады кацапов в 101 раз.
    Твари вы сс*ливые.
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