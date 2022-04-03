Глава МЗС ФРН Бербок про звірства окупантів у Бучі: Ми посилимо санкції проти РФ та ще більше підтримуватимемо оборону України

Німеччина обіцяє посилити санкції проти РФ та підтримати оборону України через звірства російських окупантів у Бучі.

Про це глава МЗС Німеччини Анналена Бербок написала в Twiitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Фотографії з Бучі нестерпно жахливі. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї та не знає меж. Відповідальні за воєнні злочини мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше будемо підтримувати оборону України", - написала Бербок.

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