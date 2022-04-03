Зґвалтування - зброя росіян, - посол Британії Сіммонс

Солдати армії РФ заради підкорення ґвалтували жінок на очах у їхніх дітей, а дівчат - на очах у їхніх родин.

Про це пише у твітері посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, інформує Цензор.НЕТ.

"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні, вже зрозуміло, що воно було частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат - на очах у їхніх родин, в якості свідомого акту підкорення. Зґвалтування є військовим злочином", - написала Сіммонс.

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