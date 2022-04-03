У Нідерландах повністю зупинилася залізниця. Проблему не розголошують

В неділю вранці у Нідерландах зупинився рух усіх міжміських потягів, і зупинка триватиме понад 6 годин. Масштабну проблему, яку не вдається вирішити, офіційно визнав нідерландський пасажирський перевізник NS.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Інцидент стався вранці. Опівдні за Києвом (11:00 за місцевим часом) NS повідомив про масштабний збій, але не надав деталей. "Зараз неможливо надати поточну інформацію про поїздки. Ми працюємо над відновленням, але поки не можемо сказати, як довго триватиме така ситуація", - пояснив перевізник.

За твердженням нідерландського суспільного мовника NOS, через збій по всій країні зупинилися усі міжміські (intercity) потяги. Продовжили працювати лише регіональні потяги (близького сполучення) кількох дрібних перевізників, але їхній розклад руху став непередбачуваним – на станціях не мали жодної інформації про нього.

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Лише за дві години після початку збою NS опублікував офіційне повідомлення про можливий час відновлення роботи системи. Згідно з ним, тотальна зупинка intercity-потягів триватиме як мінімум до 17:00, і на станціях з’явилася інформація про стан справ, а також регіональні перевізники відновили роботу за звичним розкладом. Перевізник вирішив не запускати дублюючі автобуси, бо ті б все одно не врятували ситуацію. "1000 людей у потязі, 50 людей у автобусі", пояснив це рішення речник NS.

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Раніше спецслужби Нідерландів вимагали в уряду більше фінансування через кібератаки Китаю і РФ. Відомо, що російські хакери неодноразово зупиняли роботу інфраструктурних об’єктів, і ці дії були пов’язані з урядом РФ.

Утім походження цього збою наразі не уточнюється