Новини • Війна, Різня в Бучі

Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!

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Глава МЗС Литви Ландсбергіс про звірства військ РФ у Бучі: Купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Не будьте співучасниками!
Купуючи російську нафту і газ, Європейський союз фінансує воєнні злочини.

Про це міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Відступ російської армії - масових вбивць із Бучі - показує весь масштаб звірств. Ми можемо тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Інакше і бути не може - купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо воєнні злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками", - написав він.

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Топ коментарі

  • Andrij Shaman
    дякуєм
  • Mikola Mazurenko
    Литва дуже дружня країна! Респект зажди.
  • ptn hlo 428037f7
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