Лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда з голови 13-річної дівчинки. ФОТО

Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд окупантів.

Історію 13-річної Софії розповіли у МОЗ, інформує Цензор.НЕТ





Понад місяць українські захисники боронять країну від російських вбивць по всій Україні. Разом із тим, й у тилу працюють та борються за кожне життя тисячі українських лікарів. За життя дорослих та дітей. Дітей із пораненнями, дітей, які втратили рідних та близьких, дітей, яких залишили без своєї домівки.

" 29 березня лікарі відділення нейрохірургії найбільшої дитячої лікарні України "Охматдит"‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряду, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ "Охматдит" Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче — дитина б загинула", - йдеться у повідомленні.







У МОЗ розповідають, що юна пацієнтка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в "Охматдит". У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонні тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне — що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще присутній головний біль, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

"Дякуємо вам за збереження життя!", - МОЗ висловлює вдячність всім лікарям, фармацевтам та медичним працівникам в Україні, які попри надскладні умови, безсоння і загрозу життю продовжують працювати та рятують людей, не знаючи страху та втоми, забувши про відпочинок.

Також читайте: Під час дводенного візиту Помпео знайшов час заїхати в госпіталь до українських воїнів, - волонтер Юсупова