Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".

Сьогодні, 3 квітня, ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".

Як зазначається, ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

"На території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практики залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

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"Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати україців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою! І ми обов’язково Переможемо попри все!", - резюмували в Повітряному командуванні "Центр".