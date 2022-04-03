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Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".

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Війська РФ завдали ракетного удару по Василькову, є поранені, - Повітряне командування "Центр".
Сьогодні, 3 квітня, ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалось збити нашим системам протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на службу зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".

Як зазначається, ця територія була обстріляна ворожими ракетами місяць тому і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару. Нині ж орки знову влучили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована.

"На території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз своїми силами громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не полишаючи практики залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці і в будівлях працівники закладу", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, декілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один із них в критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

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"Уже весь світ зрозумів - нелюди прийшли вбивати україців, усіх... жінок, дітей... Орду можна зупинити тільки силою! І ми обов’язково Переможемо попри все!", - резюмували в  Повітряному командуванні "Центр".

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Топ коментарі

  • Vladyslav Novikov
    Еще одно подтверждение, того, что войну надо заканчивать не "мирными договорняками", а руинами кремля.
  • kuba
    ПВО ЗСУ щиря подяка та повага
  • Frol Fedoroff
    Когда мы надеемся на Мир и слушаем сказки Аграхамии, Подоляка и пр. про какие-то достижения в переговорах, не надо себя обманывать. Война будет до конца - или рашисты или мы. Даже если наши войны их полностью выгонят с Украины, ничего не помешает оркам обстреливать наши села и города с территории Мордора, как это было в 2014 году. Более того, с нашего Крыма кацапы добровольно не уйдут и разговоры про 15-летний переходной период, это повторение истории пребывания ВМФ Расеи на базе в Севастополе. А именно с захвата Севастополя и началась мокшанско-украинская война.
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