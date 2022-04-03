Мера Сновська, Чернігівщина, звільнено з полону, - Кличко

Міського голову Сновська (Чернігівська область) Олександра Медведьова звільнено з полону.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі! Одразу дві гарні новини — міські голови Сновська та Берислава звільнені з полону! ...Олександр Медведьов, міський голова Сновська, Чернігівщина, провів у полоні окупантів тиждень. Його захопили 25 березня разом із сімома іншими жителями громади. 28 березня 4 мирних жителів звільнили, але доля мера лишалась невідомою.

Обидва мери були захоплені орками через принципову позицію і відмову йти на співпрацю з російськими окупантами", - написав Кличко.