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Генсек НАТО про звірства РФ у Бучі: Такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. Ця війна повинна закінчитися

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Генсек НАТО про звірства РФ у Бучі: Такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. Ця війна повинна закінчитися
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і їх вбивають. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг.

Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАТО-продовжуйте й надалі жувати соплі...
  • Перехватчик
    Профессор Талк

    @SergejTalk

    29 мар.


    Американский журнал Politico написал, что успехи Путина во многом обязаны использованию полезных европейских идиотов.
    И дал вот эту фотографию.

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