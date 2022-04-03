Генсек НАТО про звірства РФ у Бучі: Такої жорстокості ми не бачили в Європі десятиліттями. Ця війна повинна закінчитися
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував загибель мирних жителів у Бучі. Він назвав дії російських окупантів "жорстокістю".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
"Такої жорстокості по відношенню до цивільного населення ми не бачили в Європі десятиліттями. І це жахливо, і абсолютно неприйнятно, що мирні жителі стають мішенню і їх вбивають. І це просто підкреслює важливість того, що ця війна повинна закінчитися", - заявив Столтенберг.
Генсек НАТО додав, що закликає Міжнародний кримінальний суд скоріше приступити до розслідування військових злочинів Росії.