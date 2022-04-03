Жоден мешканець Бучі не постраждав за час перебування там російських військ. Це провокація київського режиму, - Міноборони РФ

Усі опубліковані київським режимом фото та відео про масові звірства російських військовослужбовців у місті Буча – нібито "провокація".

У цьому намагаються запевнити у Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджує російська сторона, за час перебування Бучі під контролем російських військ нібито "жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій".

Виїзди з міста Буча в Україні не блокувалися, усі жителі нібито "могли вільно виїхати у північному напрямку, зокрема до Білорусії", заявили в Міноборони Росії.

Крім того, запевняється, що південні околиці Бучі, включаючи житлові квартали, нібито "цілодобово обстрілювалися українськими військами із великокаліберної артилерії, танків та РСЗВ". В Міноборони РФ стверджують, що усі підрозділи ЗС РФ "повністю вийшли з Бучі ще 30 березня, а свідчення злочинів у Бучі з'явилися лише на 4 день після цього".

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"Все це незаперечно підтверджує, що фотографії та відеокадри з Бучі – чергова постановка київського режиму для західних ЗМІ, як було у Маріуполі з пологовим будинком, а також в інших містах", - додають у російському оборонному відомстві.