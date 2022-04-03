Новини • Війна, Різня в Бучі

Жоден мешканець Бучі не постраждав за час перебування там російських військ. Це провокація київського режиму, - Міноборони РФ

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Жоден мешканець Бучі не постраждав за час перебування там російських військ. Це провокація київського режиму, - Міноборони РФ
Усі опубліковані київським режимом фото та відео про масові звірства російських військовослужбовців у місті Буча – нібито "провокація".

У цьому намагаються запевнити у Міноборони Росії, інформує Цензор.НЕТ.

Як стверджує російська сторона, за час перебування Бучі під контролем російських військ нібито "жоден місцевий житель не постраждав від будь-яких насильницьких дій".

Виїзди з міста Буча в Україні не блокувалися, усі жителі нібито "могли вільно виїхати у північному напрямку, зокрема до Білорусії", заявили в Міноборони Росії.

Крім того, запевняється, що південні околиці Бучі, включаючи житлові квартали, нібито "цілодобово обстрілювалися українськими військами із великокаліберної артилерії, танків та РСЗВ". В Міноборони РФ стверджують, що усі підрозділи ЗС РФ "повністю вийшли з Бучі ще 30 березня, а свідчення злочинів у Бучі з'явилися лише на 4 день після цього".

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"Все це незаперечно підтверджує, що фотографії та відеокадри з Бучі – чергова постановка київського режиму для західних ЗМІ, як було у Маріуполі з пологовим будинком, а також в інших містах", - додають у російському оборонному відомстві.

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Топ коментарі

  • olele
    Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

    4 ч. ·

    Країна під назвою «РФ» має припинити своє існування.

    Самих тільки фото й відео з Бучі достатньо, аби нарешті остаточно переконати в цьому решту людства. І навіки заткати всіх тих …дєй, від макронів і чувачків з «Рено» до борцунів з cancel culture, які цілий цей місяць активно працювали над збереженням країни «РФ», на різні способи вбиваючи в громадську думку Заходу тезу про One Man's War.

    Ні, це не Путін; так, це росіяни; ні, від часів Сталіна вони не змінились; так, це ви їм дозволили робити; так, ви - співучасники, - ось таким має бути віднині український дискурс в усіх без винятку перемовинах із нашими «союзниками».

    І це МОЖНА зробити - якщо кожен із нас, в Украйні і не в Украйні сущих, стане «амбасадором Бучі». Вішатиме ці фотки в коментарях під статтями євроміністрів про те, чому неможливе ембарґо на російський газ. Носитиме в телефоні й показуватиме польським і словацьким волонтерам у відповідь на їхні «Ех, хто б того Путіна вбив, щоб був уже нарешті мир і спокій!..» Не проминатиме жодної нагоди тицьнути писком тих, хто «не міг собі й уявити» (а насправді, не хотів знати).

    Маємо зробити так, щоб війна поділилась на «до Бучі» і «після». «Після» - це вже коли «неможливо удавати, що не знав». Неможливо й далі вважати, що розпад Росії може бути більшою катастрофою, ніж її дальше тривання.

    (Збити бучу - всі ж іще пам'ятають цей вираз? Сама топоніміка нам підказує, що маємо робити, наші мертві до нас нею промовляють…)
    Буча має стати для країни «РФ» - її «інформаційним Сталінградом».

    І тоді - тоді всі наші жертви матимуть сенс. Виявляться немарними.

    Carthago delenda est.
  • littwa
    Теперь понимаешь Хаттаба и Басаева, которые отрезали головы асвабадителям
  • Serhios Bond 5ae25a76
    Мразота
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