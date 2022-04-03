Українські політики і бізнесмени закликають CNN не поширювати дезінформацію Кремля про полк "Азов"

У світових ЗМІ знаходиться місце для російської пропаганди щодо полку "АЗОВ", який у складі Національної Гвардії України героїчно боронить Маріуполь. Політики заявляють, що деяка інформація у закордонних джерелах - пропагнда Кремля.

Як інформує Цензор.НЕТ, відкритий лист до CNN активно поширюють українські політичні діячі та представники бізнесу.

" Без їжі, води, без можливості перегрупуватись, поповнити боєприпаси "Азов" воює з російським звіром. І саме тому ми, українські політики, промисловці, бізнесмени, українські громадяни звернулись із колективним листом до CNN, щоб відстояти честь і добре ім’я "Азову", який сьогодні відстоює свободу Маріуполя і незалежність України", - йдеться у повідомленні.

Відкритий лист до CNN закликає:

"Ми, українські політики різних ідеологічних поглядів, промисловці і бізнесмени звертаємося до CNN. Ми вдячні за те, що ви показуєте правду про війну в Україні і пояснюєте своїй аудиторії маніпуляції Кремля. Водночас ми хотіли б вказати на ключові антиукраїнські уловки Росії, які вона використовує для західної аудиторії. На нашу думку, автори і аудиторія CNN частково стали об‘єктом токсичних дезінформаційних атак Кремля.

Оголошуючи свою жорстоку і руйнівну війну, Володимир Путін назвав її метою "демілітаризацію" і "денацифікацію". Росія скидає бомби на мирні українські міста для того, щоб зупинити геноцид російськомовних мешканців неонацистами, - каже Путін. Прикладом таких неонацистів російська влада називає полк Національної Гвардії Азов. Ми закликаємо CNN бути дуже уважними, коментуючи тему Азов. Як справедливо кажуть у своїй колонці оглядачі CNN, Tara John and Tim Lister, це улюблена мішень російської пропаганди. Але на нашу думку, шановані оглядачі самі частково стали об‘єктом такої пропаганди. Про що йдеться?

По-перше. Йдеться про свідому плутанину між полком Національної гвардії Азов і партією Національний корпус. Правдою є те, що колишні командири Азова після закінчення військової служби створили партію. До неї увійшли деякі ветерани Азова. Полк Азов не є крилом партії. Це частина Національної гвардії України під управлінням Генерального штабу і вищого військового командування України.

По-друге. Автори наводять цитату політика Андрія Білецького від 2010, коли він начебто закликав до "хрестового походу білої раси". Ця цитата вперше пролунала від міністра закордонних справ Сергія Лаврова у 2015 для пояснення російської агресії. З того моменту її використовують різні медіа, зокрема авторитетна газета Guardian, на яку спирається CNN. Водночас єдиним живим свідком такої заяви Білецького є пан Лавров. Немає жодних інших свідчень, що лідер Національного корпусу справді коли-небудь таке говорив. Той самий Лавров зараз стверджує, що Росія не веде війну проти України.

По-третє. Автори CNN стверджують, що "азовський рух" був фінансований не лише державою, але і олігархом Коломойським, на якого США наклали санкції. Фактом є те, що олігарх Коломойський справді підтримував деякі добровольчі об‘єднання але серед них не було полку "Азов". У цьому контексті Росія використовує прізвище Коломойського розуміючи, що це дає додаткової токсичності саме для американської аудиторії.

Отже, ми маємо справу не з випадковими неточностями, а з вмілими дезінформаційними наративами, які б‘ють по найбільш болючих точках Заходу з єдиною метою ослабити військову і політичну допомогу Україні. Ми закликаємо CNN принести вибачення військовим і зняти з сайту колонку, що містить грубі пересмикування. Поширення такої інформації завдає болю родинам військових, які вже загинули або зараз перебувають у повному оточенні в Маріуполі. Це також деморалізує супротив України".

УКраїнські активісти та політики, бізнесмени та промисловці закликають поширювати публічно лист, щоб відстояти честь і добре ім’я головних захисників Маріуполя, полку "Азов".

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