З визволеної території Київщини вивезли 410 тіл мирних жителів, - Венедіктова
Про це повідомила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"З території Київщини наразі вивезено 410 тіл убитих мирних мешканців, за 1-3 квітня 140 із них вже оглянуто прокурорами та іншими фахівцями", - заявила Генпрокурор.
Вона додала, що в бюро судмедекспертизи постійно чергують прокурори, слідчі та судові експерти для проведення оглядів, розтинів та відбору зразків ДНК.
Венедіктова зауважила, що паралельно відбувається робота з місцевим населенням, пошук свідків, потерпілих, збір фото і відеодоказів.
"Люди налякані, втомлені і замордовані, вони пережили жах. Для цього теж потрібен час і професійний підхід, щоб зафіксувати все правильно і не втратити шансу знайти і покарати винних", - наголосила вона.
Як повідомлялося, українські військові визволили від російських загарбників Київську область. Світ облетіли кадри убитих загарбниками мирних жителів Бучі, Ірпеня, Гостомеля та інших населених пунктів. Серед уже знайдених жертв воєнних злочинів російських військ є зґвалтовані жінки, яких намагалися спалити, вбиті представники місцевого самоуправління, діти, літні люди, чоловіки. У багатьох - зв'язані руки, є сліди катувань, люди вбиті пострілами у потилицю.
1 квітня міський голова Бучі Анатолій Федорук повідомив, що у братських могилах поховали 280 людей.