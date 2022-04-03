Міжнародні організації мають отримати доступ на звільнені території для фіксації злочинів російських окупантів, - Шольц
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Канцлер ФРН Олаф Шольц вимагає допустити представників міжнародних організацій у звільнені від російських окупантів населені пункти для документування злочинів, які чинили війська РФ.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Я вимагаю, щоб міжнародні організації отримали доступ до цих територій, щоб самостійно документувати ці звірства. Ми маємо розслідувати злочини російських військових і притягувати винних до відповідальності", - йдеться в повідомленні.