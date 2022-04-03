51% росіян "пишаються" війною РФ проти України, а 12% - "шоковані", - опитування "Левада-Центру". ІНФОГРАФІКА
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Понад 50% громадян РФ пишаються війною, яку розв'язала їхня країни проти України.
Про це свідчать дані опитування російського "Левада-Центр", інформує Цензор.НЕТ.
Так, більшість опитаних (51%) пишаються Росією у війні проти України.
31% опитаних заявили, що війна РФ проти України викликає у них "тривогу, страх та жах". 12% "шоковані".
У віковій групі 18-24 років перевжає "тривога, страх та жах" (37%), потім йдуть "гордість за Росію" (33%), "шок" (15%); Крім цього, у цій віковій групі, щодо інших, виділяється "пригніченість, заціпеніння" (12%).