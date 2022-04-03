Україна все ще не отримала гарантій безпеки від США та інших країн, - Зеленський
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Санкції проти РФ - це добре, але гарантії безпеки не менш важливі.
Про це в інтерв'ю CBS заявив президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я хотів би подякувати Сполученим Штатам та адміністрації Байдена за підтримку з боку обох партій, за все, що вони роблять для нас. Проте Сполучені Штати не надали нам гарантії безпеки. Це треба розуміти", - зазначив він.
Водночас, наголосив Зеленський, інші країни також поки що не надали Україні гарантій.
За словами глави держави, Україні буде недостатньо простих запевнень.
"Якщо завтра війна почнеться знову, і будуть застосовані лише санкції – це буде ні про що, тому що санкції важливі, але якщо вони не можуть зупинити агресію – ми не потребуємо таких гарантій", - підсумував президент.