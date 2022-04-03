Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей".