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Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб

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Ворог перегруповує сили на Донецькому напрямку. Туди перекидають підрозділи з Калінінградської області, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ситуації на Донецькому напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади (м. Черняховськ Калінінградської області) на територію Донецької та Луганської областей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не досягнувши мети, ворог відмовився від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках, - Генштаб

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Топ коментарі

  • JleXa BaCuJl6eB
    Поляки КЁНИГСБЕРГ остался без защиты. Вперёд.
  • bezmegh
    Усе лайно донашого берегу
  • Yevhen Yasiura 0a71fcfe
    Друзі поляки, пора за референдум подумати в Кенінсбергу, друзі фіни - все, що москаль забрав у 1940, до лінії Манергейма, друзі японці - не тільки південні, а всі Курили Вас давно чекають. Там навчання були-курам насміх, аж 3 тис. ваньок бігало, а Ви справжня нація. Гарячий народе Грузії, чого чекаєте, москалі самі не виздихають, вперед аж до Кубані, там десь зустрінемось і демаркуємо спільний кордон. Славетні сини Ічкерії, воїни Дудаєва, беріть за одне місце бородатого зрадника за кадик, зробіть йому кердик і вперед до перемоги. Сусіди молдавани, гоніть ту москальську нечисть з Вашої землі у води Дунаю, бички навесні голодні, може і яка більша рибина запливе.
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