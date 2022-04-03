У полоні рашистів перебуває декілька сотень цивільних, - Верещук

Російські окупанти не хочуть визнавати, що викрали декілька сотень цивільних.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо з військовими полоненими все зрозуміло - виходимо, шукаємо списки, підтверджуємо через Червоний Хрест … і готуємось до обміну, то з цивільними величезна проблема. Вони (рашисти. - Ред.) не підтверджують, не хочуть визнавати, що викрали священників, учителів, журналістів, мерів, депутатів, і на сьогодні це дійсно декілька сотень людей, яких треба визволяти", - зазначила вона.

У цьому контексті Верещук згадала про рятувальника Олексія Данченка, якого незаконно затримали окупанти під час евакуації з Гостомеля. За словами Верещук, чоловіка утримували на території склозаводу в одному з населених пунктів Київської області.

"Вони мали його повернути, декілька днів тривали перемовини. Але зараз вони спішно відступали, залишаючи все і всіх. Я щиро сподіваюся, що ми знайдемо його живим", - додала міністр.

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