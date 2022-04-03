Жителів Лозової через загрозу ракетних ударів евакуюють в Полтавську область, - голова ОДА

Жителів Лозової, що на Харківщині, завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту.