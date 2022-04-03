"Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом", - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков відвідав звільнений від російських окупантів Гостомель.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Десятки місцевих жителів лише напередодні, вперше за понад місяць, змогли без страху й загрози бути розстріляними вийти з підземелля, де ховалися від фашистів XXI сторіччя. Сьогодні над містом знову майорить прапор нашої Держави. Наші воїни вибили ворога з Київських земель", - йдеться в повідомленні.

"Довкола нас вирви, залишки броні та жахливі свідчення дій воєнних злочинців – зруйновані міста та цинічно вбиті мирні мешканці.

Біль, який пережили наші люди тут не можна уявити. Але я точно знаю, наша єдина національна мрія стане реальністю. Ми все відновимо та розбудуємо, а за злочини перед людяністю усі причетні, на чолі із головними акторами кремля, будуть відповідати не тільки перед Українським народом, але й перед міжнародним судом. За кожне забране й скалічене Українське життя російські фашисти нестимуть відповідальність. Невдалий бліцкриг завершиться вдалим Нюрнбергом. І фраза "я лише виконував наказ" на Нюрнберзькому процесі не врятує жодного злочинця", - підсумував міністр оборони.

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