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На сході найближчим часом точитимуться запеклі бої за нашу територію, - Данілов

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На сході найближчим часом точитимуться запеклі бої за нашу територію, - Данілов
На сході України готуються до великих боїв з російськими окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова. російські окупанти не відступають, а їх женуть українські захисники.

"Те, що стосується ситуації на напрямку Донецької, Луганської та Харківської областей, дійсно, там на сьогодні збирається велике угруповання військ РФ. Зупинятись вони не збираються. Я вже казав і ще раз можу повторити: завдання, які ставить путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити – перегрупування, мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил, і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію", - зазначив секретар РНБО.

"Те, що стосується маневрів, які в них там (на Сумщині. - Ред.) були, це передислокація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні Сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень.

Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога і вона обов’язково буде", - додав він.

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Топ коментарі

  • A rt fb16bfd9
    Грузины в Гостомеле.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    перед війною чмо втирав весь час українському народу разом із Зелею що нападу не буде, це все провокатори - готуйтеся на травневі шашлики
  • Urs
    Як виявилось, росіяни перекинули в тимчасово окуповані райони Херсонської області бійців своїх ПВК, які отримали завдання провести диверсії на об'єктах інфраструктури річкового транспорту. Навіть відомо, що окупанти вилучали навісні двигуни потужністю понад 60 кінських сил у жителів сіл Рибальче та Геройське Херсонської області, розташованих на березі Дніпровського лиману.
    Очевидно, що так орки готуються до самовбивчої "банзай-атаки" на об'єкти Миколаївського річкового порту, ну і власне - на сам Миколаїв. Але така атака, у випадку її реалізації, буде самовбивчою з наступної причини - ще 4 березня Миколаївська ОДА видала припис, що забороняє плавання усьому річковому транспорту по водам рік Південний Буг та Інгул. У випадку порушення заборони - наші військові стрілятимуть на ураження без попередження.
    І ми все, *****, бачимо зверху. Якщо хтось думає, що ей знімок притопленого "саратова" зроблений з безпілотника - так ні. Це знімок з супутника. Так що ми бачимо все - навіть куди кацапський подпол срати ходить.
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