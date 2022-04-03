На сході найближчим часом точитимуться запеклі бої за нашу територію, - Данілов

На сході України готуються до великих боїв з російськими окупантами.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Данілова. російські окупанти не відступають, а їх женуть українські захисники.

"Те, що стосується ситуації на напрямку Донецької, Луганської та Харківської областей, дійсно, там на сьогодні збирається велике угруповання військ РФ. Зупинятись вони не збираються. Я вже казав і ще раз можу повторити: завдання, які ставить путін перед своїми яничарами щодо знищення нашої держави, вони нікуди не зникають. Єдине, що вони сьогодні будуть робити – перегрупування, мають велике бажання саме на цьому напрямку зробити великі проблеми для наших Збройних сил, і ми так само очікуємо, що найближчим часом там будуть запеклі бої вестися за нашу територію", - зазначив секретар РНБО.

"Те, що стосується маневрів, які в них там (на Сумщині. - Ред.) були, це передислокація на сьогоднішній день. Ще раз наголошую: там найближчим часом очікують великі бої за нашу країну. Ми готуємось, готуються наші Збройні Сили, готується все наше суспільство для того, щоб дати опір цьому агресору, цим рашистам, які продовжують пхатися на нашу землю. І я нікого б не заспокоював, що це минеться за день, за два, за тиждень.

Це дуже небезпечна ситуація. Поки ворог не буде розбитий, почуватись спокійно нема від чого. Нам треба перемога і вона обов’язково буде", - додав він.

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