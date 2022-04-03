Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії, Британія побудує нові АЕС

Велика Британія незабаром озвучить амбітні плани щодо будівництва нових атомних електростанцій.

Таку заяву зробив міністр енергетики королівства Квасі Квартенг. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на The Sunday Telegraph.

За словами міністра, Британія планує значно розширити свої ядерні потужності до 2050 року – зрозуміло, що нові станції матимуть набагато більшу потужність.

Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон оголосить про плани будівництва нових атомних електростанцій.

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За словами міністра енергетики, плани передбачають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 7 нових потужніших АЕС.

Однак ключові зміни чекають на Британію у найближче десятиліття. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.

Як повідомляється, курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через дії РФ.