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Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії, Британія побудує нові АЕС

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Щоб позбутися енергетичної залежності від Росії, Британія побудує нові АЕС
Велика Британія незабаром озвучить амбітні плани щодо будівництва нових атомних електростанцій.

Таку заяву зробив міністр енергетики королівства Квасі Квартенг. Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда", із посиланням на The Sunday Telegraph.

За словами міністра, Британія планує значно розширити свої ядерні потужності до 2050 року – зрозуміло, що нові станції матимуть набагато більшу потужність.

Вже наступного тижня прем’єр Борис Джонсон оголосить про плани будівництва нових атомних електростанцій.

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За словами міністра енергетики, плани передбачають майже повну заміну всіх АЕС у Британії до 2050 року. За цей час мають бути побудовані 6 або 7 нових потужніших АЕС.

Однак ключові зміни чекають на Британію у найближче десятиліття. До 2030 року будуть виведені з експлуатації всі діючі АЕС, окрім однієї. Таким чином, частка ядерної генерації має досягти 15-25%.

Як повідомляється, курс до збільшення виробництва ядерної енергії стане частиною значного розширення виробництва власної енергетики, прийнятого через дії РФ.

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Топ коментарі

  • Dima30
    Вам буде цікаво почути що рашисти фінансували організації та політиків в Німеччині які виступали за найскоріше закриття атомних електростанцій в країні,причина зрозуміла підсадити європейців на свій газ.Останні блоки мали зупинитися цього року.
  • Ned Stark
    У бритів немає залежності від рашки, бо більшість нафти та газу вони купують у норвежців або добувають самі в Північному морі... Британці думають головою, на відміну від німців!
    Але от дивно, чому французи так бояться москалів, якщо Франція майже не купує кацапський газ і має найкращу у світі мережу із десятків АЕС.
  • Dima30
    Ще десять років тому у Німеччині працювало 17 атомних за часів керування канцлерки Меркель їх число скоротилося до трьох які мали зупинити до 22 квітня цього року.Ось так політика будувалася по залежності від поставок енергоносіїв з росії!
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