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Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова

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Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ліквідації підполковника окупантів Слабцова.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.

Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські воїни ліквідували заступника командира 83-ї десантної бригади окупантів гвардії підполковника Слабцова. ФОТО

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Топ коментарі

  • Garry Grant
    Медальками обвешался при жизни. За что,интересно? За взятие супермаркета? За освобождение кого-то от личных вещей?
  • Вася Шевченко f77d76ba
  • Helen Batiouk
    Дав "слабінку" - втомився та приліг...
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