Генштаб ЗСУ підтвердив ліквідацію російського підполковника Слабцова
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо ліквідації підполковника окупантів Слабцова.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Через значні втрати особового складу, близько 25-и військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.
Крім того, ліквідовано заступника командира 83-ї окремої десантно-штурмової бригади підполковника Віталія Слабцова".