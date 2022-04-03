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ЄС має обговорити заборону на імпорт російського газу, - Міноборони Німеччини

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ЄС має обговорити заборону на імпорт російського газу, - Міноборони Німеччини
Європейський Союз повинен обговорити заборону імпорту російського газу.

Про це заявила очільниця Міноборони ФРН Крістін Ламбрехт, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, потрібно дати відповідь на звірства російських окупантів у Київській області.

"Повинна бути реакція. Такі злочини не повинні залишатися без відповіді", - сказал міністр.

Міністр закордонних справ Анналена Бербок також закликала до посилення санкцій проти Москви, але не згадала про енергетичний сектор.

"Ті, хто несе відповідальність за ці військові злочини, мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і ще більше допомагатимемо Україні в захисті", - наголосила вона.

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Топ коментарі

  • Andrey Platonov
    Обратите внимание, что о газе начала вякать министерка обороны, которая отказывается передавать бронетехнику. Пытается стрелки перевести и съехать со своей темы. Пусть за вооружение ответит, а не о газе рассуждает.
  • Геннадій Колесник
    Ніси, бро. Вже квітень, розрахунки будуть з половини травня. Там вже скоріше юані в обігу будуть.
  • Frol Fedoroff
    теперь немцам стало легче дышать. Рашка перехватила знамя фашизма.
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