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Аеропорт не впізнати, - у "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі. ФОТО

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ДП "Антонов" повідомило, що внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 та пошкоджено 5 літаків та адмінбудівлі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ

Аеропорт не впізнати, - у Антонові розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі 01
Аеропорт не впізнати, - у Антонові розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі 02

" ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова". Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари", - йдеться у повідомленні.

Також, у ДП "Антонов" зазначили, що попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту .

Також читайте: Окупанти завдали удару по заводу "Антонов" у Києві, - КМДА

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Топ коментарі

  • Tierre
    Это они из Лейпцига вещают или уже вернулись? Их уже арестовали за саботаж эвакуации самолетов?
  • Super Gut
    Вже напочатку лютого, майже всі закордонні авіакомпанії припинили польоти в Україну і забрали свої літаки з нашої держави. А в ніч з 23 на 24, був масовий вильот літаків цивільної авіації з України. Так що думайТЕ!
  • V K 22e8fcd1
    Їх за тва тижні попереджали і пропонували забрати ту ж Мрію
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