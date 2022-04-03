Аеропорт не впізнати, - у "Антонові" розповіли, скільки літаків знищено в Гостомелі. ФОТО

ДП "Антонов" повідомило, що внаслідок бойових дій у Гостомелі знищено 3 та пошкоджено 5 літаків та адмінбудівлі.

Про це повідомляють у пресслужбі ДП "Антонов", інформує Цензор.НЕТ





" ЗСУ звільнили від російських окупантів Гостомель, в якому знаходиться аеропорт "Київ-Антонов-2", де проводяться випробувальні польоти та який є місцем базування літаків "Авіаліній Антонова". Після перебування "російського миру", на жаль, аеропорт не впізнати. Знищено літаки Ан-26, Ан-74 та Ан-225, диспетчерську вежу та адмінбудівлю. Пошкоджено літаки Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D та Ан-124-100-150, ангари", - йдеться у повідомленні.

Також, у ДП "Антонов" зазначили, що попереду багато роботи з відбудови та відновлення інфраструктури аеропорту та флоту .

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