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НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції

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НАТО готове швидко надати членство Фінляндії і Швеції
Якщо Фінляндія та Швеція подадуть заявки на членство у НАТО, альянс може дуже швидко прийняти їх.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", таку заяву в ефірі телеканалу CNN зробив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

"Ми ведемо хороший діалог із політичними лідерами Фінляндії... і зі Швецією. Звичайно, вирішувати їм, але якщо вони подадуть заявки, їх схвалять усі 30 союзників по НАТО. Ми знайдемо способи, як швидко це зробити",— заявив він.

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Топ коментарі

  • Дмитрий Иванов b4dbe8ca
    И вот тут путлер должен вроде как начать спецоперацию против Швеции и Финляндии, так как это угроза, подлетное время там.....
  • Дмитрий Шевченко 926c6be7
    Мы без шансов. Венгерские шлюхи Путлера костями лягут что бы нас туда не приняли, а французские и немецкие будут делать вид что им очень жаль, но они ничего не могут поделать с "позицией наших венгерских союзников".
  • Максим Мороз 1ada3982
    Сцикуни, навіть коли війна скінчится вони ніколи не приймуть Україну, бо бояться кацапів... А всякі балачки про корупцію та інше звичайні відмовки
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