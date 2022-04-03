Зеленський - матерям російських військових: Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами?

Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі. Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо давили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим?

Російські матері! Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського. Нема душі. Нема серця. Вони вбивали свідомо та із задоволенням.

Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації побачили, як виконуються їхні накази. Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям.

Ось так тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ.

Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", - наголосив прездитен.

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