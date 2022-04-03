Новини • Війна, Різня в Бучі

Зеленський - матерям російських військових: Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами?

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Зеленський - матерям російських військових: Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами?
Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення.

Про це президент заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Я хочу, щоб кожна мати кожного російського солдата побачила тіла вбитих людей у ​​Бучі, Ірпені, Гостомелі. Що вони зробили? Навіщо їх убили? Що зробив чоловік, який їхав вулицею велосипедом? Навіщо катували до смерті звичайних мирних людей у ​​звичайному мирному місті? Навіщо душили жінок після того, як виривали у них із вух сережки? Як можна було ґвалтувати жінок та вбивати їх на очах у дітей? Знущатися з їхніх тіл навіть після смерті? Навіщо давили танками тіла людей? Що зробило вашій Росії українське місто Буча? Як це все стало можливим?

Російські матері! Навіть якщо ви вирощували мародерів, то як вони стали ще й катами? Ви не могли не знати, що всередині ваших дітей. Ви не могли не помітити, що вони позбавлені всього людського. Нема душі. Нема серця. Вони вбивали свідомо та із задоволенням.

Я хочу, щоб усі керівники Російської Федерації побачили, як виконуються їхні накази. Ось такі накази. Ось таке виконання. І солідарна відповідальність. За ці вбивства, за ці тортури, за ці відірвані вибухами руки, що лежать на вулицях. За постріли у потилицю пов'язаним людям.

Ось так тепер сприйматиметься російська держава. Це ваш образ.

Ваша культура та людська подоба загинули разом з українцями та українками, до яких ви прийшли", - наголосив прездитен.

Також читайте: На нашій землі побувало концентровано зло: вбивці, кати, ґвалтівники, мародери, - Зеленський про трагедію у Бучі. ВIДЕО

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Топ коментарі

  • Garry Dron 6973c752
    Президент Володимир Зеленський звернувся до матерів російських солдат, які чинили звірства на території Київщині, вбиваючи мирне населення. Джерело: https://censor.net/ua/n3331070


    Це як у каналізації питати чому вона смердить
    Дуже глупо.
  • Office Den Haag
    Andriy Lova

    Про що белькочуть "наші" можновладці-переговорщики - незрозуміло.

    Прессекретар прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що Британія не хоче бачити нічого меншого, ніж "повне виведення" російських військ з території України, і судитиме Росію за її діями, а не словами.
    Держсекретар США Ентоні Блінкен у вівторок, 29 березня, заявив, що не бачив ознак того, що українсько-російські переговори просуваються "ефективним шляхом".
    За даними CNN, він зазначив, що США не бачать "ознаки справжньої серйозності" у переговорах з боку Росії.
    - Є те, що говорить Росія, і є те, що робить Росія. Ми зосереджені на останньому, - заявив Блінкен.
    Він додав, що заява російської влади про те, що вона скоротить бойові дії навколо Києва і Чернігова, може виявитися "засобом, за допомогою якого Росія знову намагається відвернути увагу і обдурити людей, щоб вони думали, що вона не робить того, що робить".
    - Якщо вони якимось чином вірять у те, що у спробі підкорити собі "тільки" східну та південну частину України вони можуть досягти успіху, то вони знову глибоко обманюють себе, - заявив Блінкен.
    Американський держсекретар закликав Росію "припинити агресію зараз, припинити вогонь, відвести свої сили та, звичайно, вести переговори".
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    Партикулярні запитання:
    Серед переговорників з української сторони є хоч один українець?
    Хто з переговорників з нашої сторони має дипломатичну освіту та досвід?
    Чому посередником у переговорах між Україною та Росією є громадянин Росії?
    Чиї інтереси в переговорах насправді відстоює адміністрація Зеленського? Від кого і яким способом він отримав повноваження вести переговори таким чином?
    Що це за позиція така: Москва - агресор чудодійним способом перетворюється Зеленським, Зеленським перетворюється в гаранта безпеки? Як це логічно можна пояснити крім капітуляції?
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    Natalia Klymenko:
    Кто-нибудь из посвящённых может мне объяснить касательно переговоров? Каким образом военные преступники (россия) могут выступать гарантами безопасности жертвы своей же агрессии?
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    Петро Порошенко:
    Вимагаємо якнайшвидше провести закрите засідання ВР і поінформувати депутатів про стартову позицію України на цих переговорах. Змістовно ж обговорити її на зустрічі Президента та голів фракцій, за винятком ОПЗЖ, після засідання парламенту, який має працювати в режимі «24 на 7».
  • Генадий Горелик
    вопрос в никуда. сыночек держись там бей врагов. ну подохнешь так тому и быть. на похороны деньги есть.
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