Поліція посилює патрулювання у визволених містах Київщини

Національна поліція посилює патрулювання в усіх визволених містах Київщини.

Про це заявив голова НПУ Ігор Клименко під час відвідання Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, у визволених населених пунктах поліцейські підрозділи проводять зачищення території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.

"У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у визволених від окупантів населених пунктах. Зокрема, ми збільшуємо, у тому числі за рахунок приданих сил з інших регіонів, кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян", - сказав він.

Клименко поспілкувався з особовим складом і окреслив основні завдання. Він також вручив відзнаки працівникам підрозділів поліції Київщини та бійцям КОРДу, які протистояли російським окупантам.

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