Поліція посилює патрулювання у визволених містах Київщини
Про це заявив голова НПУ Ігор Клименко під час відвідання Макарова, Бородянки, Гостомеля та Бучі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
За його словами, у визволених населених пунктах поліцейські підрозділи проводять зачищення території від диверсантів, вибухонебезпечних предметів і боєприпасів.
"У нас уже напрацьована схема посилення поліцейської присутності у визволених від окупантів населених пунктах. Зокрема, ми збільшуємо, у тому числі за рахунок приданих сил з інших регіонів, кількість патрульних нарядів, працівників спецпідрозділів та оперативних служб для забезпечення правопорядку та оперативного реагування на повідомлення громадян", - сказав він.
Клименко поспілкувався з особовим складом і окреслив основні завдання. Він також вручив відзнаки працівникам підрозділів поліції Київщини та бійцям КОРДу, які протистояли російським окупантам.