Новини • Війна, Різня в Бучі

Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський

10 19340
Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази", - наголосив президент.

За словами Зеленського, всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.

Також воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.

Також читайте: Буде створено механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів на території України, - Зеленський

Топ коментарі

  • Алекс Вайс
    Молодець, сказав правду про жабу, агента КДБ, нацистку фрау Меркель і про опариша, слизняка Саркозі
  • Ан Мур
    Петро Порошенко, Video

    39-й день війни. Здавалося б, серце має бути вже загартовано проти таких емоцій. Але те, що ми побачили вчора і позавчора в Бучі, нормально людина не може сприйняти. Я шокований, як і кожен з вас.
    Очікуємо нарешті на рішучу і, головне, негайну реакцію цивілізованого світу. І у зв'язку з цим я вимагаю:
    1️⃣ скликати екстрене засідання Ради Безпеки ООН, Ради ООН з прав людини. Представити там нелюдські факти геноциду українського народу з боку путінського режиму.
    2️⃣ невідкладно направити в Україну міжнародну місію для вивчення і фіксації фактів геноциду. Попросити Генсека ООН направити місію з вивчення фактів.
    3️⃣ згадані злочини мають стати нарешті спусковим гачком для невідкладного застосування не просто пекельних, а руйнівних для путінської росії міжнародних санкцій, включно з повним торговельним ембарго та виключенням росії з ключових міжнародних організацій. Мета - тотальна політична, економічна, енергетична, міжнародна ізоляція росії.
    4️⃣ факти і докази масових вбивств українців, яку вчора додатково побачив увесь світ, мають бути покладені на стіл Міжнародного кримінального суду у справі геноциду проти України.
    5️⃣ будь-які так звані мирні домовленості з росією можливі лише при забезпеченні повної відповідальності російських військових злочинців за вбивства українців. За знищення мирних міст і селищ. За спробу знищення України
  • Garry Grant
    Так гарно розповідає. Він це і путлеру збирається розповідати після заключення агрохіміями, подоляками і чалими "мирного договору" з кацапами?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини