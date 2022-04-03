Після вигнання окупантів з інших областей можуть відкритися ще страшніші речі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що знущання - це природа російських військових.

Про це він заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вигнали ворога з території декількох областей. Але під контролем російських військ ще залишаються окуповані райони інших областей. І після вигнання окупантів звідти можуть відкритися ще страшніші речі. Ще більше смертей і знущань. Бо така природа російських військових, які прийшли на нашу землю. Це виродки, які не вміють інакше. І такі в них були накази", - наголосив президент.

За словами Зеленського, всі партнери України будуть детально поінформовані про те, що відбувалося на тимчасово окупованій території нашої держави.

Також воєнні злочини в Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і в Раді Безпеки ООН у вівторок.

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