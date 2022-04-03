Запрошую Меркель та Саркозі у Бучу. Побачите, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що нинішня війна в Україні - це результат поступок Росії минулі 14 років

Про це він заявив у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні – чотирнадцята річниця саміту НАТО в Бухаресті. Тоді був шанс забрати Україну із "сірої зони" на сході Європи. Із "сірої зони" між НАТО й Росією. Із сірої зони, про яку в Москві думають, що їм тут все дозволено. Навіть найстрашніші воєнні злочини. За оптимістичними дипломатичними формулюваннями про те, що Україна нібито може стати членом НАТО, тоді, у 2008 році, була захована відмова приймати Україну в Альянс", - сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що за 14 років після того помилкового розрахунку Україна пережила революцію і вісім років війни на Донбасі.

"Я запрошую пані Меркель і пана Саркозі відвідати Бучу й побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок.

Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які скоїли це проти наших людей. Окрім ще тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість. Про те, яким був шлях до такої Бучі, до такого Гостомеля, до такого Харкова, до такого Маріуполя. У нас немає нерішучості. У якому б блоці чи поза блоком ми не були, ми розуміємо одне: ми маємо бути сильними", - підсумував президент.

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