Українські захисники на Донбасі відбили 7 атак, підбили 2 літаки, 2 одиниці броньованої техніки та 43 військових автомобіля, - штаб ООС
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На Донецькому та Луганському напрямку українські захисники продовжують відбивати ворожі атаки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці ООС.
У повідомленні зазначається: "Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 7 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам.
Сьогодні, 3 квітня, українські захисники знищили 2 одиниці броньованої техніки, 43 військових автомобіля та міномет противника з розрахунком.
Підрозділи протиповітряної оборони збили два літаки, один безпілотний літальний апарат окупантів, а також підбили російський літак Іл-22".