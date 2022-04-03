Новини • Війна, Різня в Бучі

Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс

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Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс
Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс шокована звірствами російських окупантів в Бучі та інших містах України.

Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів та розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Aks World
    Весь день читаю как все шокированы, но делать с этим ничего не собираются и поддерживать ещё больше Украину тоже не хотят.
    Будет как с МН17, 10 лет слушаний, чтобы в конце все повешать на какого-то мертвого командира и забыть об этой истории. При этом продолжая торговать с расеей и оплачивать убийства мирных жителей Украины
  • Paul Foxen
    Ну на Британию то гнать не надо а. Конечно она ШОКОВАНА, когда она увидит Мариуполь, она вообще родит в воду (хотя не беременная)
  • Максим Українець
    Потрібне не шокування і не співчуття, а кривава помста, всій Росії в цілому
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