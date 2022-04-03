Шокована звірствами у Бучі та інших містах України, - глава МЗС Великої Британії Трасс
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Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс шокована звірствами російських окупантів в Бучі та інших містах України.
Про це вона повідомила у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Шокована звірствами у Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади на невинних мирних мешканців є огидними. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів та розслідування воєнних злочинів. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні.