На Східному напрямку відбито 4 атаки, знищено 40 окупантів, 1 бронемашину та 41 авто, - ОТУ "Схід"
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3 квітня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" українські воїни відбили 4 атак російських фашистських військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написало у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "Також було виявлено велике скупчення автомобільної техніки, за попередньою інформацією з паливо-мастильними матеріалами, після чого артилерійські підрозділи нанесли вогневе ураження. В результаті боїв було знищено:
особового складу – до 40; ББМ – 1; мінометів – 1; АТ – до 41.
За кожне забране українське життя, за дітей, жінок, побратимів, за зруйновані міста прийде покарання!"