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СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі

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СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі
Нідерландський журналіст Роберт Дулмерс порушив правила висвітлення подій під час війни, опублікувавши фото та відео з наслідками ракетних ударів по Одесі. За це кореспондента спершу видворили, а потім заборонили йому в'їзд в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал із посиланням на СБУ.

У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав декілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.

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Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.

СБУ заборонила вїзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі 01

Фото з твітера Robert Dulmers

Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну аж на 10 років.

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Топ коментарі

  • Розвиток Людини
    Вірне рішення.
  • Peter Nyankovskyy
    У нідерландській пресі то гівно розповідає, що його заламали, приставили пістолет до його порожньої макітри й вивезли на кордон з Молдовою. Ну й починає воняти
    https://nos.nl/collectie/13888/artikel/2423787-***********-oorlogsverslaggever-robert-dulmers-oekraine-uitgezet
    Я вважаю, наші правильно зробили, але офіційне роз'яснення мають надати. Якщо є ще й відео, то взагалі прекрасно.
  • Anton Oliinyk
    все вірно, воно заявило що взагалі не бачить за собою нікої провини і всі бачили ці клуби диму. але ж воно не розуміє що заборонено саме постити відеоматерали про це. і нчого не каже що намагався повернутись, що і повлекло заборону. короче, там все погано. гівнюк, а не журналіст. люди гадають, що тут сафарі якесь, а не війна. ще й спілка датських журналістів стала гівна накидати
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