СБУ заборонила в'їзд іноземному журналісту, який публікував наслідки авіаударів по Одесі
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє 24 канал із посиланням на СБУ.
У Службі безпеки України повідомили, що Роберт Дулмерс прибув в Україну 1 березня, перетнувши пункт пропуску Рава-Руська. Упродовж місяця нідерландський кореспондент відвідав декілька міст України. Його фінальним пунктом стала Одеса.
Саме за публікацію фото та відео ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури Одещини іноземного журналіста видворили з України. Заборонений контент Роберт Дулмерс оприлюднив на своїй сторінці у твітері 3 квітня – одразу після атаки на Одесу.
Фото з твітера Robert Dulmers
Утративши акредитацію ЗСУ, журналіст спершу добровільно погодився покинути Україну. Однак у цей же день Дулмерс спробував повернутися. Тепер журналістові заборонений в'їзд в Україну аж на 10 років.